- ”Suspectul anunțat de FSB in asasinarea lui Dugina a fost introdusa intr-un site rusesc de doxxing pentru „naționaliștii ucraineni” ca membru al regimentului Azov inca din aprilie 2022. Cum a intrat in Rusia cu acea amprenta militara ușor de descoperit?” FSB's announced suspect in Dugina's assassination…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a acuzat luni serviciile secrete ucrainene ca au comis asasinarea in weekend a Dariei Dughina, au relatat agentiile de presa rusesti. Dughina, fiica proeminentului ideolog Alexander Dughin, a fost ucisa sambata seara, cand un presupus dispozitiv exploziv…

- FSB, serviciul secret al Rusiei (moștenitorul KGB) acuza serviciile speciale ucrainene de asasinarea Dariei Dughina, transmite publicația rusa Kommersant, care citeaza un comunicat de presa. FSB susține ca executanta ar fi Natalia Vovk, de cetațenie ucraineana, care ar fi ajuns in Rusia in iulie impreuna…

- Mașina condusa de fiica lui Aleksander Dughin a sarit in aer dupa ce un dispozitiv exploziv instalat sub automobil a fost detonat de la distanța, a declarat un oficial din cadrul poliției pentru agenția rusa de stat TASS , citata de CNN . „Acum s-a stabilit ca bomba din mașina Dariei Dughina a fost…

- Fiica ideologului lui Putin, Daria Dughina, a avut joi ultima apariție la televiziunea rusa de stat, cu un discurs anti-Occident, potrivit TVR. Sambata seara, Daria Dughina a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat la periferia Moscovei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat duminica, 21 august, ca țara sa nu are legatura cu explozia mașinii conduse de Daria Dughina, fiica ideologului rus Aleksander Dughin, apropiat al președintelui Vladimir Putin, relateaza publicația Ukrainska Pravda…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat astazi, ca, in anumite circumstante, sanctiunile impotriva Moscovei ar putea fi considerate un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, informeaza Reuters. „As vrea sa subliniez inca o data ca, in anumite circumstante, astfel de masuri…

- Un tanar de 22 de ani a sarit din masina, in timp ce soferul rula cu viteza. Testele politistilor au aratat ca baiatul era drogat, iar marturia soferului arata ca pasagerul devenise agitat inainte sa recurga la gestul extrem. S-a ales cu rani serioase la cap si pe fata si a fost dus de urgenta la spital.Mai…