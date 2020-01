Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sambata pedepsirea vinovatilor si despagubiri din partea Iranului, dupa ce acesta a recunoscut ca a doborat 'dintr- eroare' avionul companiei Ukraine Airlines International (UAI) prabusit miercuri la vest de Teheran, la scurt timp de la decolare, catastrofa…

- Avion prabusit Iran. Statul Major al fortelor armate iraniene a recunoscut sambata ca o "eroare umana" este la originea catastrofei avionului Boeing 737 al companiei Ukrainian Airlines, informeaza France Presse. Avionul, la bordul caruia se aflau 176 de persoane dintre care niciuna nu a supravietuit,…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a informat joi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca exista informații potrivit carora avionul ucrainean prabușit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Teheran ar fi fost doborat de o racheta iraniana, potrivit CNN, anunța MEDIAFAX.„Exista…

- Avionul ucrainean prabușit in Iran a fost doborat de cel puțin o racheta antiaeriana iraniana, informeaza CBS News și Newsweek, care citeaza oficiali ai Pentagonului și un oficial irakian. Avionul Boeing 737-800 a fost, cel mai probabil, doborat de o racheta model Tor-M1 („SA-15 Gauntlet”, conform terminologiei...

- "Am dubiile mele. Am sentimentul ca ceva teribil s-a intamplat (...) Cineva ar fi putut face o greseala (...)", a spus el, relateaza AFP si Reuters. Trump nu a oferit nicio dovada in sprijinul teoriei. Trump a spus acest lucru dupa ce mai multi responsabili americani au spus ca avionul ucrainean ar…

- Președintele american Donald Trump și-a exprimat propriile dubii cu privire la motivele prabușirii avionului ucrainean în Teheran, în urma caruia au murit 176 de oameni. ”Am dubiile mele. Am sentimentul ca ceva teribil s-a întâmplat (...) Cineva ar fi putut face o greșeala…

- UPDATE, ora 8:45 – Toti pasagerii si membrii echipajului avionului Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines prabusit miercuri dimineata dupa decolarea de la Teheran ”sunt morti”, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP si Reuters. ”Potrivit datelor preliminare,…