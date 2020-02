Stiri pe aceeasi tema

- O proportie de 41% dintre primii 138 de pacienti diagnosticati cu coronavirus intr-un spital din Wuhan, China, ar fi fost infectati chiar in spitalul respectiv, arata un studiu publicat vineri in revista medicala JAMA, potrivit unui articol publicat de medicul Tom Frieden pe site-ul CNN.

- 41% dintre primii 138 de pacienti diagnosticati cu coronavirus intr-un spital din Wuhan, China, ar fi fost infectati chiar in spitalul respectiv, arata un studiu publicat vineri in revista medicala JAMA, potrivit unui articol publicat de medicul Tom Frieden pe site-ul CNN.

- Primii pacienți infectați cu coronavirus au fost internați luni intr-un spital specializat construit in doar zece zile in Whuan, epicentrul epidemiei cu noul tip de virus, relateaza site-ul agenției The Associated Press, conform Mediafax.Spitalul Huoshenshan și o alta instituție medicala,…

- Primii pacienți infectați cu coronavirus au fost internați luni intr-un spital specializat construit in doar zece zile in Whuan, epicentrul epidemiei cu noul tip de virus, relateaza site-ul agenției The Associated Press, preluat de Mediafax.

- Autoritatile chineze au confirmat decesul a 304 oameni, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat decesul primei persoane in afara granitelor Chinei - un barbat in varsta de 44 de ani, aflat intr-un spital din Manila (Filipine). Peste 14.800 de cazuri de contaminare cu acest nou coronavirus, descoperit…

- Autoritațile chineze au anunțat ca 42 de persoane au murit în cursul zilei de joi din cauza noului coronavirus din China, astfel ca numarul total al deceselor se ridica acum la 213, informeaza Mediafax citând CNN. Dintre acestea, 204 au fost înregistrate în provincia Hubei,…

- La doar patru zile de la demararea lucrarilor la spitalul cu 1.000 de paturi din Wuhan in care vor fi tratați pacienți infectați cu coronavirus, proiectul prinde contur. Chinezii au promis ca lucrarile vor fi finalizate pe 3 februarie, anunta digi24.ro.

- O asistenta medicala aflata in mijlocul pacienților din Wuhan, acolo unde a izbucnit infecția cu coronavirus, susține ca lucrurile sunt mult mai grave, iar autoritațile chineze refuza sa prezinte lumii cifrele reale. Femeia mai spune ca sunt aproximativ 90.000 de persoane infectate doar in China, un…