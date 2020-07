Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS IN LIGA 1. Ionuț Stroe, ministrul Sportului, a publicat un mesaj categoric pe contul sau de Facebook, in replica la declarațiile oferite astazi de Gigi Becali. Alexandru Paun a fost confirmat cu Covid-19, iar meciul dintre FCSB și CFR Cluj a fost amanat10 jucatori dinamoviști au coronavirus.…

- Confruntata ieri cu o tirada de acuze foarte grave, in legatura cu proiectul de lege privind reducerea cu doi ani varstei de pensionare a cetațenilor care locuiesc in zonele cu poluare remanenta, senatoarea liberala Carmen Harau face, in aceasta dimineața, urmatoarea postare pe contul de Facebook.…

- Actorul Claudiu Bleonț a anunțat pe pagina sa de Facebook ca va candida la Primaria Beliș, o comuna din județul Cluj, din partea Partidului Național Liberal. "Poziția pe care proaspat mi-am asumat-o, aceea de candidat la Primaria Beliș, o comuna de munte de langa Cluj, m-a adus in fața oamenilor,…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc luni dupa-amiaza, pe raza localitații Valcele.Din primele informații, este vorba despre un autoturism care s-a rasturnat in afara carosabilului.In urma impactului, o persoana a fost ranita.FOTO: Facebook - Info Trafic jud. Cluj

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri seara, pentru agenția MEDIAFAX, ca nu stie despre poza postata pe Facebook de fostul ministru Eugen Teodorovici, in care apare fumand in unul dintre birourile din Guvern. Premierul a spus ca daca poza exista, nu are ce face. Articolul Reacția lui Ludovic Orban…

- Canotorii romani au organizat licitatie caritabila pe Facebook pentru lupta contra COVID-19. Banii au fost donati in contul Crucii Rosii Suceava Mai multi sportivi din Lotul National de Canotaj al Romaniei au donat obiecte cu insemnatate speciala care au fost ulterior licitate online, pe pagina de Facebook…

- Liderul Pro Romania a distribuit joi pe pagina sa de Facebook un articol din presa locala despre un tren incarcat cu bușteni care ia calea exportului, dupa ce miercuri Ponta a distribuit o filmare tot cu lemne de export iar ministrul Mediului l-a acuzat de fake news.„Orbaneee!!! Lucovideee!!!…

- Fostul international a fost surprins de sotul inselat pe holul unui hotel din Cluj, iar imaginile au facut ocolul Romaniei. Cand a iesit din camera, Marica avea doar un prosop pe el, dar altceva a atras atentia, conform cancan.ro . „La fel de bine putem spune ca nu mai este un secret pentru nimeni faptul…