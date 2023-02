Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat vineri seara Presedintia de la Washington. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Razboiul din Ucraina, cresterea preturilor gazelor, materiilor prime si dinamica din piata muncii vor continua sa afecteze industria globala in 2023. Majoritatea companiilor vor prioritiza eficientizarea si reducerea costurilor, in acest an, iar jucatorii din logistica si curierat vor fi in masura…

- Presedintele Joe Biden a refuzat luni categoric ideea de a trimite Ucrainei avioane de lupta americane F-16, transmite AFP. „Nu”, a spus presedintele SUA, intrebat de un reporter de la Casa Alba despre posibilitatea de a furniza aeronavele pe care le cer liderii ucraineni. Dupa ce Germania si SUA au…

- Joe Biden și-a anunțat intenția de a efectua o vizita in Europa, in luna februarie, profitand de implinirea unui an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, au anunțat posturi americane de televiziune, citand inalți oficiali de la Casa Alba. S-a aflat ca o principala destinație a sa ar fi Polonia, dar…

- Statele Unite ale Americii și-au marit prezența trupelor sale in Europa cu 20.000 de soldați. Cu toate acestea, inca nu exista planuri de a trimite un contingent suplimentar in Polonia. Acest lucru a fost declarat de catre Coordonatorul de Comunicații Strategice de la Casa Alba pentru Securitate Naționala…

- Liderii G7 și NATO s-au intalnit de urgența, miercuri, in Bali (acolo unde are loc Summitul G20) pentru a discuta despre explozia din satul polonez Przewodow, care a ucis doi oameni in apropiere de granița cu Ucraina. In vreme ce Kremlinul neaga orice responsabilitate pentru incident, Statele Unite…

