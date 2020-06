Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu realizat de o companie din domeniul bancar, doar 47,57% dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 18 și 38 de ani economisesc, iar cei mai mulți dintre aceștia, al caror procent ajunge la 38,26%, o fac pentru a-și permite sa mearga in vacanța. Insa, banii puși deoparte sunt indispensabili…

- In noaptea de sambata spre duminica, credinciosii merg la biserica pentru a primi lumina Lui Hristos. Noaptea Invierii reprezinta Invierea lui Iisus Hristos din mormantul in care a fost așezat dupa ce și-a dat viața pe crucea pe care a fost rastignit pe dealul Golgota din Ierusalim. Invierea are loc…

- Majoritatea romanilor cred ca criza va fi lunga și grea, iar teama predomina la 54% din populație. Sunt concluziile unui sondaj recent, realizat de IRSOP. Jumatate (50%) apreciaza performanța actuala a Guvernului. Dar invocarea continua a amenințarilor mari care ne așteapta in perioada urmatoare produc…

- Un milion de romani, alaturi de alți peste un miliard de credincioși catolici și protestanți din intreaga lume sarbatoresc la 12 aprilie Invierea Domnului. Paștele pe care il celebreaza azi credincioșii romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici va fi urmat, duminica viitoare, de sarbatoarea…

- Papa Francisc a indemnat lumea sa „nu se cedeze in fata fricii” si s-a concentrat pe un „mesaj al sperantei”, in timpul slujbei din ajunul Pastelui catolic, desfașurata in Bazilica Sfantul Petru goala, in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit Reuters.La slujba, care are loc in mod normal…

- Avem motive sa fim speriati de medicalizarea vietii si mortii. Ori de alarma, de grija de viitor, de frica si depresie. Dar putem sa ne invingem temerile si angoasele cautand impreuna caile care ne vor scoate din impas.