Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis, la Bruxelles: ”Am obtinut pentru Romania aproape 80 mld. euro pentru proiecte europene.” Pentru ce vor fi folosiți banii Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca Romania va beneficia de aproape 80 de mld. euro pentru proiecte europene, pentru constructia de spitale, scoli,…

- Uniunea Europeana se pregateste pentru al doilea val al pandemiei, in conditiile in care mai multe tari din Est, printre care si Romania, inregistreaza o crestere a numarului de cazuri. Oficialii de la Bruxelles nu mai iau in calcul izolarea, ce ar bloca economia, dar indeamna la prudenta. Intre…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta, care a avut ca tema centrala planul de relansare post-covid. Cele mai importante teme discutate la Consiliul European au fost bugetul multianual pentru perioada 2021 - 2027 și fondul de recuperare economica.…

- In opinia lui Cioloș, „sa traversezi Europa in plina pandemie este o aventura inedita”. Liderul grupului Renew a filmat drumul, cozile din vama și parcarile in care a oprit . Totodata recunoaste ca meseria de jurnalist este o meserie grea. Dacian Cilos: Jurnalismul e o meserie grea. De Ziua Mondiala…

- Alaturi de alti cinci aliati sudici - Franta, Malta, Cipru, Bulgaria si Romania - la 27 aprilie ei le-au solicitat celor 27 de membri ai UE sa contribuie la salvarea acestei resurse economice "strategice". Uniunea Europeana cauta sa puna la punct un pachet de stimulare economica in valoare…