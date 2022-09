Stiri pe aceeasi tema

- Armenia si Azerbaidjan au anuntat marti confruntari de amploare la granita, soldate cu moartea unor soldati azeri, in cea mai recenta izbucnire de violenta intre cele doua tari, relateaza AFP.

- Sergiu Nicolaescu a fost unul dintre cei mai apreciați actori din Romania, și nu numai. Filmele lui ne incanta și astazi și, pentru unii dintre noi, sunt ca o mașina a timpului ce ne duce in trecut, amintindu-ne de acele vremuri. Ce se intampla in prezent cu actorii care au jucat in filmele lui Sergiu…

- Este clar ca SUA reprezinta tara care a schimbat si a tensionat situatia in Stramtorarea Taiwan, țara care a lansat provocari iresponsabile, a declarat Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. In urma cu patru luni, China a reiterat in repetate randuri si pe diferite cai…

- ”Am semnat azi aderarea Rusiei la o alianța larga militara defensiva alcatuita din 12 țari: Rusia, China, Iran, India, Kazahstan, Uzbekistan, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Siria, Brazilia și Venezuela”, a declarat ministrul de externe rus, Serghej Lavrov, in briefing-ul de dupa semnarea acordului de…

- Armenia isi va retrage pana in septembrie toti militarii inca desfasurati in regiunea Nagorno-Karabah, un teritoriu disputat cu Azerbaidjan, a declarat marti un inalt responsabil la Erevan, citat de France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Intr-o localitate din Caraș-Severin, viața bate filmul. Comunitatea poate ramane fara caminul cultural, casa parohiala, stația de epurare, centrul de informare turistica și chiar dispensarul și farmacia.

- Invadarea Ucrainei a schimbat deja configurația NATO - care va primi in randurile sale Finlanda și Suedia -, dar are urmari notabile și asupra Uniunii Europene. Sub impactul tragediei declanșate de Putin, energiile anesteziate ale Parteneriatului Estic s-au trezit acum la o noua viața. Ca și fostul…

- Daca nu se deschide coridorul Zangezur, va fi foarte greu sa vorbim despre pace, iar eforturile Azerbaidjanului pentru o vecinatate normala cu Armenia vor fi zadarnice. Este o declarație a președintelui Azerbaidjanului, Ilham Aliev, la deschiderea celui de-al IX-lea Forum global de la Baku „Amenințari…