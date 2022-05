Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce a lovit cu masina un politist care a incercat sa il opreasca, iar apoi a plecat de la locul faptei, a anuntat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj.

- O coliziune intre trei autoturisme s-a produs astazi pe raza localitații Cumparatura, informeaza ISU Suceava. Doua persoane sunt monitorizate de catre echipajele medicale sosite la fața locului Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala…

- Un pieton a fost lovit de masina luni, 25 aprilie, in municipiul Constanta, iar soferul a fugit de la fata locului.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", pietonul a fost accidentat in zona Secttei 4 Politie Constanta, pe strada Somes. A fost mobilizat…

- Sambata, 16 aprilie, ora 15:30, un barbat de 62 ani, din Siret a condus autoturismul pe D.N. 17, avand directia de deplasare Frasin catre Gura Humorului, a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrand in coliziune cu autoturismul condus de catre o femeie de 23 ani, din Valea Moldovei. In urma…

- Doi tineri de 18 și 21 de ani victime ale teribilului accident de la Radauți in urma caruia mașina in care se aflau s-a rupt practic in doua, se zbat intre viața și moarte la Spitalul Județean Suceava. Purtatorul de cuvant al instituției, medicul Dan Teodorovici, explica ce rani grave au cei doi: ”Tanarul…

- O femeie de 38 ani din Pașcani-Iași, a condus autoturismul pe D.N. 2, in afara localitații Cumparatura, avand direcția de deplasare Suceava catre Falticeni, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, parasind partea carosabila și intrand in șant. Aceasta se afla in autoturism impreuna cu fiica…

- In timp ce conducea autoturismul pe DJ 209 G in comuna Straja, un localnic a suprins și accidentat un minor in varsta de 9 ani, angajat in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure. Din accident a rezultat ranirea minorului de 9 ani, care a fost transportat cu ambulanța la spital…

