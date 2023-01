Stiri pe aceeasi tema

- Luis Suarez a semnat cu Gremio Porto Alegre. Fostul atacant de la Liverpool si Barcelona va juca in urmatorii 2 ani pentru formatia din Brazilia. Luis Suarez a fost prezentat oficial de brazilieni in ultimele ore din 2022. Suarez este un dintre cei mai buni atacanti din ultimii ani in fotbalul mondial.…

- Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu…

- S-a aflat motivul pentru care Lionel Messi nu revine pe „Camp Nou”! Guillem Balague, jurnalist BBC și un apropiat al lui Lionel Messi, a vorbit despre motivele pentru care starul de la PSG nu va reveni la Barcelona. Lionel Messi (35 de ani) a fost transferat de PSG, in vara lui 2021, liber de contract,…

- Lionel Messi a dat carțile pe fața, in momentul in care a fost intrebat cine este cel mai bun antrenor cu care a colaborat de-a lungul carierei. Starul argentinian l-a nominalizat, fara sa stea pe ganduri, pe Pep Guardiola, fostul sau tehnician de la Barcelona din perioada 2008-2012. Messi a ajuns la…

- Lionel Messi nu a stat pe ganduri atunci cand a fost intrebat despre cel mai bun antrenor pe care l-a avut in cariera sa. Starul de la PSG a oferit imediat raspunsul, și a rostit un singur nume: Pep Guardiola. Lionel Messi și Pep Guardiola au lucrat impreuna la Barcelona, timp de patru sezoane, intre…

- Sergio Aguero a spus ca prietenul sau Lionel Messi era sigur ca iși va prelungi contractul cu Barcelona. „La Pulga” era atat de entuziasmat sa semneze cu echipa visurilor sale incat avea in vestiarul echipei naționale un tricou al catalanilor. Lionel Messi a plecat de la Barcelona in august 2021, dupa…

- Cristiano Ronaldo este asteptat in locul lui Lionel Messi la PSG, dupa ce a fost scos din lotul lui Manchester United. Starul lusitan pare ca nu mai face parte din planurile lui Erik ten Hag, managerul fiind nemultumit de atitudinea sa. Lionel Messi este asteptat inapoi la Barcelona, la finalul sezonului.…

- Jose Mourinho a avut un rol important in cariera lui Karim Benzema. Antrenorul de la AS Roma s-a declarat bucuros de faptul ca starul de la Real Madrid a castigat Balonul de Aur. Karim Benzema a cucerit pentru prima data Balonul de Aur, luni, intr-o gala ce a avut loc la Paris. Atacantul de la […] The…