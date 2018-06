Stiri pe aceeasi tema

- Laudata de Delia și Mihai Bendeac pentru numarul sau de stand-up, Renata Cilan va fi prezenta in finala ”iUmor”, duminica, 27 mai, de la ora 20.00, la Antena 1, insa show-ul ei nu este inca finalizat dintr-un motiv bine intemeiat.

- Delia are in fiecare zi cate o surpriza pentru cei doi colegi ai sai, Mihai Bendeac și Cheloo, in ceea ce privește apariția sa. Delia este de fiecare data pata de culoare de la pupitrul juraților, insa una dintre ținutele sale a atras atenția celor doi colegi mai multe decat oricare alta. Fie ca este…

- Nemulțumita de modul de jurizare al colegilor sai Cheloo și Mihai Bendeac, Delia ia masuri și intra in greva in noua ediție ”iUmor”, duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Totul a pornit dupa ce un...

- Octavia Geamanu a trecut printr-o experiența inedita. Frumoasa prezentatoare a Observatorului de Weekend de la Antena 1 a fost ceruta in casatorie… prin poșta. Octavia Geamanu este casatorita cu liderul trupei Direcția 5, Marian Ionescu, de 3 ani și au impreuna un baiețel, pe nume Andrei, in varsta…

- Delia, despre cum petrecea Paștele in copilarie. Daca in prezent artista prefera sa sarbatoreasca Paștele acasa, alaturi de cei dragi și sa se bucure de felurile de mancare tradiționale, in copilarie, jurata ”iUmor” avea și un alt motiv de fericire. ”In ziua de Paște ieșeam afara și ciocneam oua cu…

- Daca in ediția trecuta Delia era cea care incerca sa ii gaseasca soție colegului sau Mihai Bendeac, acesta are acum o nelamurire… organizatorica. De aceasta data, juratul ”iUmor” Mihai Bendeac s-a gandit ce ar urma sa se intample daca planul Deliei ar avea succes, așa ca a apelat la Cheloo pentru aspectele…

- Interpreta Saveta Bogdan a dat detalii despre starea de sanatate a Ionelei Prodan, colega ei de breasla. Cele doua s-au intalnit la sfarșitul anului trecut, iar mama Anamariei Prodan arata destul de bine. Saveta Bogdan a marturisit ca nu crede ca situația medicala a Ionelei Prodan este foarte grava,…