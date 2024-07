Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Versace, pe numele sau real, Andrei Parvan, nu are nevoie de prea multe prezentari, caci a fost un personaj cunoscut in peisajul monden din Romania, mai ales pentru aroganțele pe care le-a facut de-a lungul anilor. Ce avere și ce afaceri avea, de fapt, influencerul.

- Iosif Rotariu nu și-a revenit, inca, dupa decesul soției. Intr-o confesiune tulburatoare pentru Spynews, fostul mare internațional dezvaluie ca și acum are tendința sa o sune, pentru a o anunța ca intarzie acasa. Spera, totuși, ca va depași momentul cu ajutorul lui Dumnezeu și al copiilor care au ramas…

- Polițistul Razvan Vasile Petruș, de la IPJ Cluj, care a ieșit pozitiv la analiza DrugTest dupa ce a fost prins șofand o mașina neinmatriculata, are prieteni aleși pe spranceana: un infractor condamnat pentru conducere fara permis și altul acuzat ca harțuia o minora.

- Catalin Botezatu, in varsta de 57 de ani, are o vara plina, fiind implicat in mai multe proiecte importante. Astfel ca, acesta a fost nevoit sa renunte la vacanța de vara, urmand sa plece din tara cel mai probabil in luna decembrie.Designerul iși va petrece o mare parte din timp in Cluj-Napoca, acolo…

- Alex Marangon este tanarul gasit mort in urma cu 5 zile, pe malul raului Piave. Acesta a participat la o ceremonie șamanica unde s-a consumat ayahuasca, in cadrul manastirii din Vidor, in Treviso. Doi dintre cei care au oficializat intrunirea sunt ultimele persoane care l-au vazut in viața pe baiat…

- Intr-un incident recent, un angajat al Ambasadei Statelor Unite ale Americii a fost gasit fara suflare in capitala Ucrainei, Kiev. Evenimentul a starnit o serie de speculații și teorii, insa autoritațile au declarat ca decesul ar fi survenit din cauze naturale. Detalii ale incidentului Marți, corpul…

- A trecut printr-o perioada dificila inca de la inceputul anului, dar se pare ca lucrurile au intrat pe fagașul normal pentru Florin Salam. Manelistul și-a reluat evenimentele, iar atunci cand are ocazia, profita de timpul liber. Așa s-a intamplat și de aceasta data, atunci cand a fost surprins de paparazzii…