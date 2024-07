Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Galati intervin, luni, pentru a scoate trei persoane susprinse de un mal de pamant, in localitatea Tudor Vladimirescu. Una dintre victime a fost scoasa decedata, iar salvatorii aplica manevre de resuscitare pentru o alta persoana scosa inconstienta, informeaza News.ro.Autoritațile au fost…

- Anchetatorii au facut noi descoperiri tulburatoare in dosarul Crevedia, dezvaluind ca șefii stației GPL le-au oferit instrucțiuni angajaților despre cum sa elimine dovezile compromițatoare pentru a scapa de incriminare. Stenogramele recente arata cum conducerea stației, unde a avut loc explozia devastatoare,…

- Noi stenograme din dosarul CrevediaConform mesajelor interceptate, șefii ii instruiau pe subalterni sa ștearga mesajele de pe WhatsApp care ar fi putut servi drept probe in investigație. Mai mult, din rechizitoriul intocmit de procurorii Parchetului General reiese ca transferurile de carburant dintr-o…

- Detalii șocante ies la iveala in cazul cadavrului gasit la Oradea intr-o remorca. Reprezentanții Parchetului spun ca ramașițele unei femei au fost ingramadite intr-un geamantan și abandonate in cartierul Oneștilor. In momentul de fața mai mulți suspecți sunt audiați.

- Din primele informații, doctorul cu ani intregi de experiența urma sa intre in garda. Acesta a fost gasit cazut in vestiar.Sunt luate in calcul toate pistele, inclusiv cea a unui gest suicidal. Surse medicale susțin ca barbatul ar fi lasat un bilet adio. Potrivit unor surse, medicul in varsta de 59…