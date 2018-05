Stiri pe aceeasi tema

- Noua oameni au murit nevinovati in accidentul din Ungaria, unde soferul unui microbuz era mult mai preocupat sa fie live pe Facebook decat sa fie atent la drum. Romanii lucrau in agricultura si se intorceau acasa, la familiile lor.

- Noi detalii ies la suprafața in cazul morții celor noua romani, in urma tragicului accident din Ungaria. Se pare ca microbuzul in care și-au pierdut aceștia viața funcționa in ilegalitate.

- Noua romani și-au pierdut viața intr-un accident care a avut loc marți seara in Ungaria și in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Romania. Potrivit unor surse apropiate anchetei, microbuzul implicat in accident nu aparținea unei firme de transport. In momentul de fața se cerceteaza daca…

- Cel puțin noua romani au murit, ieri, intr-un accident rutier care a avut loc in Ungaria, in apropiere de Cegledbercelnel. Microbuzul in care se aflau a intrat in coliziune cu o autobasculanta, cauzele nefiind cunoscute la acest moment. Impactul a fost devastator. Romanii se intorceau spre casa din…

- Un șofer roman a filmat accidentul din Ungaria , in care alți noua conaționali și-au pierdut viața. Barbatul a trecut prin locul in care a avut loc tragedia, dupa doar cateva momente. “Asta-i de la noi din zona”, se aude barbatul cum spune pe inregistrare, in timp ce filmeaza vehiculele complet distruse. …

- Noua romani si-au pierdut viata in accidentul rutier produs marti in Ungaria, in apropiere de Budapesta, unde un microbuz inmatriculat in Romania s-a ciocnit violent cu un camion, au declarat surse oficiale pentru News.roConform surselor citate, in accident si-au pierdut viata toate cele noua…

- Șapte romani și-au pierdut viața intr-un accident care a avut loc marți seara in Ungaria și in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Romania. Accidentul a avut loc la aproximativ 60 de kilometri de Budapesta, pe DN4, scrie digi24.ro.

