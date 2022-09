Detalii teribile despre cei doi pensionari din Capitală care s-au sinucis. Bărbatul a lucrat în Guvern - Mesajul de ADIO pentru fiul lor Noi date despre dubla tragedie din Capitala au aparut in ultimele ore. S-a descoperit și cine era barbatul care a preferat sa se sinucida, alaturi de soția sa. Un bilet de adop a fost gasit de polițiști, in care este scris mesajul dramatic lasat pentru fiul lor stabilit in Belgia.Cei doi pensionari care și-au pus zilelor vineri, 23 septembrie, aveau 89 și 90 de ani. Batranii locuiau la etajul doi și au urcat pana la etajul șapte, de unde s-au aruncat. Polițiștii au gasit asupra barbatului un bilet de adio. Acesta ar fi fost adresat fiului sau din prima casatorie care locuia in Bruxelles. Ar fi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

