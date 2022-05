Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru o tanara de la Orhei. Aceasta a fost batuta fara cruzime, cu maini, picioare și crengi, de mai multe persoane. In imaginile, publicate pe canalul de Telegram Ungureanu 112, victima apare insangerata. Potrivit sursei, cazul a avut loc ieri seara, intr-o localitate din Orhei, iar…

- Scene șocante au avut loc intr-un magazin din Baia Mare. O femeie a fost batuta cu salbaticie de un individ, iar asupra ei au mai sarit alte doua femei. Atenție, imaginile sunt șocante și va pot afecta emoțional. Poliția a fost anunțata imediat, iar norocul femeii a fost ca un echipaj era in zona…

- Politia de Frontiera anunta ca 5.530 de cetateni ucraineni au intrat luni in Romania, in scadere cu 27,9% fata de ziua precedenta, potrivit news.ro.”In data de 09.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.165 de persoane, dintre care 5.530…

- Tatal din Bacau care și-a aruncat copiii in apele Barajului Berești este de negasit. Mai multe echipe de jandarmi, polițiști și pompieri il cauta in continuare pe individ dupa fapta comisa in cursul zilei de ieri. Anchetatorii au luat in calcul și posibilitatea ca el sa se fi sinucis la scurt timp dupa…

- Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernauțeanu a susținut un briefing de presa cu privire la desfașurarea evenimentelor dedicate sarbatorii de 9 mai și acțiunile forțelor de ordine pana la aceasta ora.

- Un barbat s-a sinucis in momentul in care era pe punctul sa fie arestat, dupa ce a ranit prin impuscare patru persoane si a declansat o desfasurare sectaculoasa a fortelor de securitate intr-un cartier instarit de la Washington, anunta politia, relateaza AFP. Patru persoane - inclusiv o fata in varsta…

- Sotia barbatului din Bihor disparut de la sfarsitul anului trecut le-a povestit anchetatorilor in detaliu cum a comandat, impreuna cu prietena sa, asasinarea acestuia, dar si cati bani i-au dat presupusului criminal.

- Primele concluzii ale anchetei in cazul mortii primarului din Jibert au scos la iveala faptul ca acesta a fost omorat in bataie ca urmare a unui scandal spontan, izbucnit la betie. Edilul a plecat de la spital, spunand ca se simte bine, dar a murit acasa, dupa numai cateva zile