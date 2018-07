Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul care ancheteaza cazul politistei care si-a impuscat mama si bebelusul, iar apoi s-a sinucis, nu exclude nicio varianta de comitere a evenimentului, fiind luate in calcul toate ipotezele, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, Cristina…

- Femeia in varsta de 70 de ani din Capitala a fost injunghiata mortal de nepotul sau in varsta de 9 ani, cu care se afla in locuinta din Sectorul 1, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Ulterior, minorul ar fi sunat la 112 pentru a cere sprijin medical. Femeia in varsta de 70…