- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, procurorii au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fata de doi inculpati, in varsta de 16, respectiv 19 ani, pentru savarsirea infractiunilor de omor si tulburarea ordinii si linistii publice. In noaptea de sambata…

- In noaptea de sambata spre duminica, in timp ce se aflau pe strada Nicolae Balcescu din Blaj, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si al unui conflict spontan, cei doi tineri au lovit cu pumnii si picioarele un barbat, care nu a fost identificat pana la acest moment. „Victimei i-au fost cauzate…

- Un barbat de 37 de ani, care lucra ca cioban intr-o comuna din județul Olt, este cercetat de procurori pentru ca ar fi ucis o femeie, relateaza ziare.com.Victima arfi fost lovita cu un par in zona capului și a fost gasita decedata in proprialocuința de catre un vecin.Anchetatoriisusțin ca agresorul…

- Scene teribile intr-o localitate din Argeș, unde un polițist care se afla in misiune a fost lovit in cap de un barbat nervos. Individul a fost imbobilizat și dus la secție, iar agentul lovit a primit ingrijiri de la medicii de pe Ambulanța,scrie Știri de Argeș.Incidentul a avut loc noaptea trecutain…

- "Incheierea penala nr. 234/CP din data de 08.07.2020 - In temeiul art.425 ind. 1 alin.7 pct.2 lit.a Cod procedura penala admite contesta?ia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - DNA impotriva incheierii din data de 02.07.2020, pronun?ata de judecatorul de camera…

- Persoana gasita decedata in spatele unor blocuri de locuințe din sectorul Buiucani al capitalei este, de fapt, un barbat in varsta de 32 de ani, care a cazut de la etajul 2 al blocului de locuit. Informația a fost confirmata de ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Svetlana…

- Ziarul Unirea Un operator de telefonie din Alba Iulia, obligat de instanța sa demonteze antena de pe un bloc de locuinte: Procesul, initiat de proprietarul unui apartament Proprietarul unui apartament din Alba Iulia, situat la ultimul etaj al unui bloc, a obținut in justiție, prin sentința definitiva,…