- Șoferul de 19 ani care a ucis doi tineri in accidentul din 2 Mai a fost oprit de doua ori de un echipaj de poliție inainte de tragedia de pe șosea, potrivit unor surse din ancheta. Șeful Poliției Romane a trimis Corpul de Control la IPJ Constanța pentru a stabili daca se putea evita tragedia prin cele…

- Zilele trecute, doi barbați au ajuns in arestul IPJ Buzau, in urma activitaților specifice organizate in trafic de polițiștii buzoieni. Unul dintre ei a refuzat sa fie testat cu etilotestul. ,,Politistii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat au depistat un barbat in varsta…

- Daniel Horodniceanu, șeful procurorilor din CSM, și-ar fi pus colegii de la Iași sa-i ancheteze pe polițiștii care l-au oprit in trafic, potrivit anchetei. Agenții din Iași care au avut “tupeul” sa-l opreasca in trafic pe Daniel Horodniceanu , șeful procurorilor din Consiliul Superior al Magistraturii…

- Cei doi polițiști care l-au oprit in trafic pe procurorul Horodniceanu s-au ales cu dosar penal. Ei sunt acuzați de abuz in serviciu ș divulgare de secrete de serviciu. In filmare, cei doi au oprit un conducator auto care depașise viteza legala.

- La data de 18 iunie 2023, in jurul orei 18:00, politistii rutieri au oprit in trafic, pe bulevardul Pacii, din municipiului Lupeni, autoturismul condus de un barbat in varsta de 69 de ani, din Lupeni. In urma verificarilor efectuate in baza de date, politistii au stabilit ca barbatul aflat…

- La data de 18 iunie 2023, in jurul orei 07.40, polițiștii rutieri din Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, un autoturism condus de un barbat de 42 de ani, din comuna Uda, județul Argeș.In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul…

- Ancheta extrem de dificila in cazul unei crime.Este vorba despre un cadavru care a fost descoperit in lada unei canapele. Apartamentul era inchiriat de un cuplu cu o fetita.Politistii cred ca trupul gasit intr un sac, ascuns in lada unei canapele, ar apartine unei copile de 12 ani si nu unei femei mature,…