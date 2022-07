Stiri pe aceeasi tema

- De dimineața au loc percheziții la foști demnitari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Aceștia sunt vizați intr-un caz de abuz de serviciu. Procuratura Anticorupție (PA) informeaza ca, in acest moment procurorii anticorupție in comun cu ofițerii Serviciului Protecție Interna și Anticorupție…

- Procurorii au discins cu percheziții in peste 12 locații, in cadrul unui dosar penal pornit pe faptul abuzului in serviciu, admis de persoane care au deținut funcții de demnitate publica in cadrul MAI și un fost șef al Agenției Rezerve Materiale din subordinea MAI. Perchezițiile la foștii demnitari…

- Procurorii anticoruptie si ofiterii CNA au facut 13 perchezitii la "Termoelectrica" si la alte cateva adrese, in cadrul unui dosar penal deschis pentru abuz in serviciu. Sunt 13 vizati, printre care simpli angajati si persoane cu functii de conducere la Termoelectrica.

- Procurorii au venit cu detalii dupa perchezițiile efectuate ieri la domiciliul fostului președinte de Parlament, Andrian Candu, dar și alte locații. Potrivit unui comunicat emis de PA, temei pentru inițierea procesului penal a servit sesizarea Autoritații Naționale de Integritate(ANI), care a efectuat…

- Procuratura Anticoruptie a comunicat ca marti, 24 mai, au fost perchezitionate zece imobile si patru automobile, in cadrul a patru dosare penale deschise pe numele fostului presedinte Igor Dodon, actiuni ilegale care ar fi avut loc in perioada 2014 - pana in prezent.

- Perchezitiile efectuate de procurorii anticoruptie la sediul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor DSVSA au loc intr un dosar privind savarsirea de infractiuni asimilate celor de coruptie.Comunicatul pus la dispozitie de DNA Ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanti…

- In urma percheziților in dosarul care vizeaza Consulatul Moldovei la Odesa, procurorii au ridicat dispozitive de comunicații, suporturi de stocare, documente, ștampile și inscrisuri de ciorna, care vor fi examinate in cadrul urmaririi penale, informeaza Procuratura Generala.

- Procuratura Anticoruptie vine cu detalii, in urma perchezitiilor efectuate astazi la Agentia Servicii Publice. Potrivit procurorilor, au fost efectuate 60 de perchezitii la domiciliile, birourile de serviciu, automobilele fostilor si actualilor angajati ai Agentiei Servicii Publice, cat si la persoane…