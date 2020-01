Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani a fost impușcat mortal de catre un angajat al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 23:30, in satul Elizaveta, municipiul Balti.

- UPDATE // 09:06 // Inspectoratul General de Carabinieri a confirmat informațiile și menționeaza ca angajatul se afla în afara exercitarii atribuțiilor de serviciu, iar arma personala era deținuta legal. „Procuratura investigheaza acest caz, iar Inspectoratul General de Carabinieri a dispus…

- Dupa ce un tanar din satul Costești se zbate intre viața și moarte pentru ca ar fi fost batut cu bestialitate, oamenii legii cauta vinovații. Aceștia au pornite doua cauze penale care sunt intentate pe actiuni de huliganism si cauzarea vatamarii corporale grave.

- Un tanar de 18 ani, din satul Oxentea, raionul Dubasari, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost batut cu cruzime si injunghiat. Principalii suspecti sunt fostul prieten al iubitei sale, precum si tatal agresorului.

- Ies la iveala noi detalii infioratoare in cazul fetiței violate in Braila de doi barbați cu varste de 20 și 30 de ani. Procurorul de caz a declarat ca agresorii nu au avut mila de micuța nici macar dupa ce aceasta a leșinat. Barbații au fost plasați in arest preventiv pentru o perioada de 30 […] The…

- Procurorul care se ocupa de cazul din Prahova, unde un polițist a impușcat un barbat agresiv, urmeaza sa extinda cercetarile pentru fapte de ultraj și atac asupra secției de vot pentru 2 suspecți, anunța MAI. Agresorul este la spital, in afara pericolului, iar un altul este reținut.Citește…