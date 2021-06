Detalii noi în cazul asasinatului omului de afaceri Ioan Crișan din Arad Apar detalii noi in ancheta asasinatului de acum o saptamana din Arad, cand omul de afaceri Ioan Crișan a fost ucis in explozia mașinii sale. Anchetatorii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din automobilul omului de afaceri. Una din mostrele ADN este a victimei, iar anchetatorii incearca acum sa identifice persoana careia ii aparține cea de-a doua mostra, in condițiile in care aceasta nu figureaza in baza de date a poliției, potrivit informațiilor Digi24. Oamenii legii așteapta și finalizarea expertizei asupra bombei, pentru a-și da seama ce fel de explozibil a fost folosit. Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

