Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 15 ani, aflat în stare grava a fost adus de la Soroca în capitala cu elicopterul SMURD în urma cu puțin timp. Potrivit IGSU, tânarul de 15 ani a suferit o lovitura foarte grava la cap ieri, în incinta unui bazin din Soroca. Echipajul elicopterului…

- Cel de al doilea pilot implicat in accidentul aviatic ce a avut loc sambata, pe timpul unor zboruri de antrenament efectuate deasupra localitatii Fratautii Vechi din judetul Suceava, se afla in coma, el urmand sa fie dus cu un elicopter SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, a declarat, pentru…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a fost transportat cu un elicopter SMURD Iasi din raionul Sangerei la Chișinau.Potrivit reprezentantilor IGSU, pacientul avea rani ale organelor interne, ca urmare a unui accident de munca, dupa ce a cazut de la o inalțime de circa 4 metri.

- Un batran in varsta de 83 de ani, din localitatea Puiești, a murit dupa ce a fost lovit de un autoturism care circula cu viteza. In ajutorul barbatului a fost chemat un elicopter SMURD de la Iași, insa dupa ce a fost resuscitat peste 40 de minute, medicii de pe ambulanța SAJ – Stația Barlad, au fost…

- Seful UPU-SMURD, prof.univ.dr. Diana Cimpoesu, a declarat ca barbatul de 74 de ani a fost resuscitat initial chiar de catre nuntasi, informeaza mediafax.ro. Citeste si Tragedie pe litoral. Un barbat in varsta de 50 de ani s-a inecat in nordul statiunii Mamaia "Un barbat de 74 de ani…

- Baiatul a fost diagnosticat cu insuficienta hepatica acuta si avea nevoie de intervenetii medicale care se puteau face doar in Capitala, astfel ca s-a decis transferul acestuia. Copilul a fost preluat de la spitalul din Chisinau, de catre medicii si paramedicii echipajului aerian SMURD Iasi, fiind dus…

- Un baiat de doar 6 luni a fost transportat din Chisinau cu un elicopter al serviciului SMURD Iasi la Bucuresti.Potrivit reprezentantilor IGSU, copilul a fost diagnosticat cu insuficiența hepatica acuta și se afla in stare constanta stabila.

- Potrivit sefului UPU-SMURD Iasi, prof.dr. Diana Cimpoesu, incidentul a avut loc duminica, iar rudele barbatului de 74 de ani au inceput manevre de resuscitare chiar in restaurantul in care a avut loc nunta. „Pacientul a fost adus la unitatea medicala de catre un echipaj SMURD, in urma unor manevre de…