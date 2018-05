Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au dat date exacte in ceea ce o privește pe iubita lui Bogdan Ionel. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Oamenii legii au audiat-o pe tanara și au refacut traseul de la centrul de plasament pana in padurea in care a fost gasita Petronela. (CITEȘTE […]…

- Cazul crimei din Botoșani a luat amploare. Insoțit de mascați, principalul suspect al tragicului eveniment in urma caruia Petronela Mihalachi și-a pierdut viața, s-a reintors la fața locului și a reconstituit intreaga scena a macabrei crime!

- Bianca Ionel, sora fotografului din Botoșani acuzat ca a ucis-o pe Petronela, o fata in varsta de 18 ani, a transmis un mesaj cutremurator. Ea crede in nevinovația fratelui ei. „Da, mama este parinte. E mama la doi copii, mama care ne-a crescut. Dumnezeu stie cum. Le stiti voi pe toate, cei ce nu ne-ati…

- Crima de la Botoșani care a șocat pe toata lumea a pornit de la cateva vorbe spuse, probabil, la suparare de Petronela Mihalachi despre iubita lui Bogdan Ionel și o remarca nevinovata care a vizat calitatea...

- Bogdan Ionel, adolescentul care a ucis-o cu 30 de lovituri de cuțit pe Petronela Mihalachi, a fost supus unei expertize psihiatrice pentru ca anchetatorii sa afle daca acesta avea sau nu discernamand in momentul savarsirii faptelor. Mama criminalului din Botoșani e in stare de șoc și nu crede ca el…