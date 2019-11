Stiri pe aceeasi tema

- Cinci localnici i-au agresat pe polițiștii de frontiera aflați in misiune la Briceni. Oamenii legii au folosit armele din dotare pentru a-i reține. Impotriva contravenienților a fost inițiat un dosar penal pentru „ultragierea polițiștilor de frontiera”.

- Echipa mobila din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, care se afla in misiune de serviciu in regiunea de nord a țari, a fost agresata de un grup de locuitori ai raionului Briceni.

- Procuratura Anticorupție a descins astazi la domiciliul fostului șef PCCOCS, Nicolae Chitoroaga, cat și in locuințele altor trei persoane, intr-o cauza penala pornita pe faptul imbogațirii ilicite. Fostul șef al PCCOCS a fost reținut pentru 72 de ore.

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții la Centrul de Medicina Legala, acțiunea se desfașoara a doua oara in aceasta saptamana. Directorul instituției a fost retinut, cu putin timp in urma, de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie, in dosarele ce vizeaza expertizele trucate,…

- Informația prezentata ieri in exclusivitate de ȘTIRIPESURSE.ro este confirmata astazi oficial. Procurorii anunța ca au inceput urmarirea penala fața de Mircea Negulescu in doua dosare SIIJ pentru mai multe fapte, fostul procuror fiind cercetat pentru mai multe fapte, intre care favorizarea faptuitorului,…

- Medicul din Timișoara, acuzat ca și-a batut copilul pentru ca ar fi luat note mici la școala, a fost reținut, marți seara, pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru loviri și alte violențe raportat la violența in familie, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila il perforeaza pe Klaus…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de STROE DAN, la data faptelor director al Directiei de Investitii Achizitii Publice si Servicii Interne din Agentia Nationala…

- Agentul american în Rusia, care a fost scos din țara de serviciile americane în 2017, a ajutat la investigarea amestecului în alegerile din SUA, scrie The New York Times. Conform publicației, agențiile de informații americane au recrutat un oficial rus de nivel mediu în…