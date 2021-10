Stiri pe aceeasi tema

- Arma de recuzita care i-a fost inmanata lui Alec Baldwin pe platoul de filmare pentru lungmetrajul ''Rust'' i-a fost prezentata ca fiind o ''arma rece'', nepericuloasa, insa in momentul detonarii, s-a dovedit ca avea munitie reala, potrivit unor detalii date vineri publicitatii

