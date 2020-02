Stiri pe aceeasi tema

- Erling Braut Haaland a ajuns de la RB Salzburg la Borussia Dortmund la finalul lunii decembrie, pentru 22 de milioane de euro. Norvegianul de 19 ani a demonstrat ca iși merita toți banii, reușind sa marcheze 11 goluri in șapte meciuri jucate pentru formația din Bundesliga.

- Tanarul atacant norvegian Erling Braut Haaland, noua senzatie a fotbalului european, a reusit o dubla la primul sau meci din Liga Campionilor in tricoul echipei germane Borussia Dortmund, egalandu-l pe polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen) in fruntea clasamentului golgheterilor celei mai importante…

- Daca tot am afirmat in articolul precedent ca e greu de ales intre meciurile de maine din Liga Campionilor, Atletico – Liverpool și Dortmund – PSG, incerc acum sa va fac cunoscut un criteriu care ar putea sa va influențeze. Este vorba despre prezența in aceste meciuri a jucatorilor ...

- Augsburg - Dortmund 3-5 » Cu Erling Haaland pe teren, BVB a intors de la 1-3 la 5-3 cu Augsburg. Uluitor debut pentru norvegianul Erling Braut Haaland. Tanarul nordic, revelația sezonului in Austria și in Liga Campionilor la RB Salzburg, a ajuns la Dortmund in aceasta iarna. Puștiul-minune norvegian,…

- Daca dai peste Jack Grealish in Ultimate Team, mai bine deconectezi jocul și eviți o umilința mare. Starul lui Aston Villa s-a laudat și pe rețelele de socializare cu formația de vis pe care și-a construit-o. Apararea este formata aproape exclusiv din legende. In poarta este singurul goalkeeper caștigator…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a reusit cele mai rapide patru goluri din istoria Ligii Campionilor. Varful lui Bayern Munchen a fost decisiv in partida pe care echipa sa a castigat-o marti seara in deplasare, cu scorul de 6-0, in fata formatiei sarbe Steaua Rosie Belgrad. Lewandowski a marcat…

- In etapa a cincea din grupele Ligii Campionilor, Bayern Munchen a spulberat-o, marți seara, la Belgrad, pe Steaua Roșie cu 6-0.Atacantul echipei bavareze Robert Lewandowski a intrat in istoria fotbalului, dupa ce a reușit sa marcheze de patru ori intr-un interval de 15 minute (intre minutul 53 și minutul…