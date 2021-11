Mihai Bobonete a devenit cunoscut publicului larg pentru rolul sau din serialul „Las Fierbinți”, difuzat pe Pro TV. Dincolo de cariera sa, actorul e soț, dar și tatal a doi copii. Despre soția lui a facut dezvaluiri acum, femeia pe care o cunoaște de aproximativ 30 de ani și cu care are o relație de 25. Acesta e casatorit civil din anul 2003 cu Catalina. Cei doi au facut nunta abia in 2017, la Vama Veche. Au sarbatorit atunci alaturi de familie și de prieteni. Catalina și Mihai Bobonete au impreuna și doi copii: Octavian (11 ani) și Maria (5 ani). Actorul are o relație speciala cu soția sa, una…