Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei Emil Constantinescu le-a transmis, joi, romanilor sa aiba liniste in suflet, pace in casa si bucurie in gand de Sfintele Pasti. "Sacrificiul Mantuitorului ne invata ca ceea ce pare pierdut este de fapt un nou inceput. Un inceput pentru smerenie, bunavointa si vindecare.…

- Iata noua intelegere anuntata de Marcel Vela, miercuri seara. ACORD Avand in vedere estimarile recente ale specialistilor referitoare la extinderea pandemiei in urmatoarele doua saptamani, pentru a spori masurile de prevenire a infectiei cu noul coronavirus, Acordul Patriarhiei Romane…

- Deputatul PNL a relatat un mesaj extrem de dur primit aseara de la o prietena dupa ce Guvernul a anunțat modul in care credincioșii ortodocși vor putea celebra Paștele."Prietena mea, absolventa de Teologie, ma suna: "Sunteți niște cretini! Incalcați porunca a 6-a, sa nu ucizi! Asta faceți voi acum cu…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ce reguli trebuie sa urmeze romanii, pentru Noaptea de Inviere. In acest sens, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a facut mai multe precizari. ”Vom ajuta BOR la impartirea sfintelor Pasti si a luminii sfinte aduse de la Ierusalim in seara Invierii.…

- Slujba anuala a pogorarii Sfintei Lumini din Sambata Mare va avea loc anul acesta in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, dar fara pelerini, din cauza pandemiei coronavirusului. Sfanta Lumina va fi trimisa și in alte țari.

- Crestinii catolici din intreaga lume sarbatoresc duminica Invierea Domnului - Pastele, cea mai mare sarbatoare a Crestinatatii, iar, in conditiile de pandemie celebrarile vor fi oficiate in biserici de preoti fata participarea credinciosilor. Papa Francisc a transmis credinciosilor catolici, la slujba…

- Coronavirusul ar putea strica sarbatorile de Paste! Autoritatile cer romanilor care traiesc afara, in special in zonele de risc, sa nu revina in tara. Risca sa intre in carantina la spital sau sa ramana in izolare 14 zile. Si slujbele de la biserica ar putea fi anulate!

- Cristina Topescu a avut o viata extrem de discreta, iar fanii nu au stiut multe lucruri despre indragita prezentatoare. Aceasta incerca, de fiecare data, sa-si scoata in evidenta doar partea profesionala, lasand viata personala doar pentru cei apropiati.