Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, a afirmat miercuri ca nu exista nicio sansa ca un proces corect, serios de punere sub acuzare a lui Donald Trump sa se incheie inainte de instalarea la putere a presedintelui american ales, Joe Biden, pe 20 ianuarie, scriu AFP si Reuters. …

- Evenimentul extern al saptamanii incheiate ieri a fost, desgur, buluceala de la Capitoliu, in urma careia democrația romaneasca a ajuns sa-i serveasca drept model democrației americane; daca la Washington nu s-ar fi lasat și cu decese, aș fi putut incadra evenimentele la categoria comedie bufa; pe scurt:…

- America inca mai are de infruntat „13 zile de pericol” inainte de plecarea efectiva a lui Donald Trump de la Casa Alba, care și-a provocat susținatorii sa comita un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar in momentul in care Congresul SUA certifica victoria lui Joe Biden…

- Congresul american l-a validat pe Joe Biden in funcția de Președinte al SUA. Joe Biden a avut 306 electori validați fața de 232 pentru Donald Trump. Joe Biden va fi investit in funcție pe 20 ianuarie. In pofida obiecțiilor din partea republicanilor fața de rezultatele alegerilor din Arizona și Pennsylvania,…

- Congresul american l-a validat pe Joe Biden in funcția de Președinte al SUA. Joe Biden a avut 306 electori valdați fața de 232 pentru Donald Trump. Joe Biden va fi investit in funcție pe 20 ianuarie. In pofida obiecțiilor din partea republicanilor fața de rezultatele alegerilor din Arizona…

- Joe Biden este foarte aproape de a caștiga președiția SUA, dar Donald Trump nu pare sa accepte o infrangere și continua sa acuze frauda electorala. Presa americana scrie deja ce se intampla daca Trump refuza sa plece de la Casa Alba in cazul in care pierde alegerile din 2020. Nu exista, inca, un caștigator…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale americane din statul Pennsylvania, care l-ar putea trimite pe Joe Biden la Casa Alba, ar putea fi cunoscut chiar in cursul zilei de joi, a anuntat responsabila locala cu operatiunile de vot, relateaza AFP."S-ar putea cu siguranta" ca rezultatul votului sa…

- Pe 3 noiembrie americanii iși aleg viitorul președinte. Cele mai recente sondaje arata ca actualul lider al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, este in dezavantaj cu 8 puncte fața de contracandidatul sau, democratul Joe Biden. Biden conduce in sondaje cu 52 de procente, fața de cele 44% ale lui…