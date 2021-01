Detalii mai puțin știute despre vaccinul anti-Covid. Ne putem vaccina dacă nu avem asigurare medicală? Miercuri va ajunge in Romania prima tranșa a vaccinului anti-Covid dezvoltat de Moderna. Luni a ajuns in țara a patra tranșa de vaccin produs de Pfizer/BioNTech, vaccin cu care peste 100.000 de cadre medicale din țara s-au vaccinat pana acum. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a vorbit despre lucruri mai puțin știute despre aceste vaccinuri. Astfel, conform medicului militar, orice persoana care este pe teritoriul Romaniei și dorește sa se vaccineze impotriva coronavirusului o poate face, indiferent daca platește asigurare medicala sau nu, potrivit Digi24. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri va ajunge in Romania prima tranșa a vaccinului anti-Covid dezvoltat de Moderna. Luni a ajuns in țara a patra tranșa de vaccin produs de Pfizer/BioNTech, vaccin cu care peste 100.000 de cadre medicale din țara s-au vaccinat pana acum. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare,…

- Prima tranșa din vaccinul ]mpotriva noului coronavirus al companiei Moderna – al doilea autorizat in Uniunea Europeana, dupa cel al Pfizer BioNTech – va ajunge in Romania miercuri, a anunțat medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania. Potrivit acestuia, prima…

- Miercuri va ajunge in Romania prima tranșa de vaccin anti-Covid dezvoltat de compania Moderna. Medicul militar Valeriu Gheorghița, cel care coordoneaza campania de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania, a anunțat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane in parte, dar și…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost vaccinate impotriva coronavirusului 1.586 de cadre medicale. Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 13.242, conform cifrelor transmite de Comitetul național de coordonare a vaccinarii (CNCAV). Conform sursei citate, la inceputul campaniei de vaccinare,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca vaccinul anti-Covid-19 este sigur. El a anunțat ca Romania va beneficia de un milion de doze la inceputul anului 2021. Citește și: Ungaria și Polonia ar putea fi EXCLUSE din planul UE de relansare economica„In cadrul ședinței CSAT a fost aprobata…

- Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania va fi aprobata joi, 3 decembrie, in ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, convocata de președintele Klaus Iohannis, cu trei zile inaintea alegerilor parlamentare.

- Medicul Valeriu Gheorghița, cel care va conduce campania de vaccinare anti-Covid-19, a declarat ca vaccinarea va fi gratuita și voluntara, precizand ca se va face in trei etape: prima data se vor vaccina angajații sistemului sanitar, urmați de categoriile vulnerabile, apoi, in a treia etapa se va vaccina…