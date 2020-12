Detalii interesante în cazul Covid-19, județul Mureș Pana astazi, 17 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 14.109 cazuri de persoane, 100 cazuri noi, 14 persoane au fost reconfirmate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 216 persoane confirmate, 1.352 de persoane s-au vindecat , 1.220 de persoane au fost externate la termenul de 10 zile (persoane confirmate pozitiv, dar asimptomatice), iar 535 au fost externate a... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

