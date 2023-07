Stiri pe aceeasi tema

- Un nou azil al groazei a fost descoperit in judetul Mureș, unde zeci de copii si adulti erau tinuti in conditii improprii, in subsolul unui imobil, pe saltele pline de fecale, urina si sange. Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunta, joi seara, ca beneficiarii din subsolul azilului din Mures erau cazati…

- Noul ministru al Muncii, Simona Bucura Oprescu, se arata șocata de imaginile din ”azilul groazei” de la Mureș, acolo unde aproape 30 de oameni erau ținuți in condiții mizerabile. Ministrul susține ca nu va avea nicio mila fața de funcționarii statului care știau ce se intampla in acel azil, dar nu au…

- Au aparut primele imagini dintr-un nou azil al groazei, descoperit de Centru de Resurse Juridice, de aceasta data in județul Mureș. CRJ prezinta un raport referitor la situația descoperita la „Caruța Lu' Min” din Bardești, Mureș. In urma sesizarii CJR, premierul Marcel Ciolacu a cerut masuri urgente…

- Azilele groazei au ajuns in atenția tuturor romanilor, dupa ce autoritațile au descoperit ca batranii erau chinuiți de catre personal. Ei bine, un alt astfel de camin a fost descoperit in urma cu puțin timp. Marcel Ciolacu a facut un anunț ingrijorator despre un camin de batrani din Mureș.

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca a dispus de urgenta interventia institutiilor statului, in urma informatiilor primite de la Centrul de Resurse Juridice asupra unor abuzuri si violente comisie impotriva unor beneficiari din Centrul de ingrijire si asistenta Casuta Lu'Min, din judetul Mures.…

- Premierul Marcel Ciolacu a organizat duminica o ședința cu mai mulți membri ai Guvernului. El a dezvaluit ca inainte de intalnire a vizitat un centru pentru batrani din capitala. Dupa vizita, premierul parea vizibil marcat de ceea ce a vazut și auzit, iar apoi a avut un discurs de o duritate fara precedent.…

- Robert Negoița reacționeaza public la situația generata de neregulile grave descoperite la centrul pentru persoane cu dizabilitați din Voluntari, Primarul Sectorului 3 pune in aplicare ordinul premierului Ciolacu și ia masuri la DGASPC Sector 3. CITESTE SI Cioloș: ‘Batranii din lagarele de exterminare…

