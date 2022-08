Detalii infioratoare au iesit la iveala in timpul anchetei crimei din Bascov, in care o familie a fost ucisa aproape in intregime. Singurul supravietuitor, un barbat nu se afla acasa in momentul socantului incident. The post Detalii infioratoare despre crima multipla din Bascov: Cele cinci victime au fost ucise cu pietre, in doua locuinte diferite. Au fost surprinse de atacul nebun first appeared on Money .