Stiri pe aceeasi tema

- Brutarul din Iași, Florin Morariu, care a devenit eroul Marii Britanii in vara lui 2017, cand s-a luptat cu un grup de teroristi in centrul Londrei si a adapostit 20 de trecatori in brutarie, va primi o decorație de la regina Elisabeta a II-a, anunța digi24.ro.

- Brutarul roman care a infruntat teroristii din London Bridge cu navetele de paine si un facalet va fi decorat de Regina. Pentru actele sale de eroism, ieseanul Florin Morariu va primi o distinctie. Theresa May a facut propunerea, iar regina Angliei a acceptat o, informeaza Romania TV.Brutarul roman…

- Brutarul roman Florin Morariu a infruntat teroriștii inarmați cu cuțite care taiau lumea pe strada acum mai bine de un an, in iunie 2017, in timpul atacului din London Bridge. Florin era de serviciu la brutarie in acea seara și a luat doua navete de paine in maini, cand a vazut ce se intampla. A…

- George Bețianu, milionarul roman din Londra, și-a vandut toate firmele pentru a se dedica activitații de lobby pentru oamenii de afaceri romani in Marea Britanie. Acum susține un grup de romani care vor sa se impuna pe piața spalatoriilor de mașini cu un sistem inovator: „Vrem sa cream o multinaționala…

- Un roman, acuzat ca si-a ucis fosta iubita, tot romanca, a fost condamnat la inchisoare pe viata, in Marea Britanie. Motivul pentru care a omorat-o i-a șocat pe polițiști. Romanul a fost condamnat la inchisoare pe viața dupa ce a atacat-o chiar in fata casei ei din Londra, in urma cu cateva luni.…

- Romanul din Anglia care și-a ucis iubita in fața casei a dat detalii șocante despre crima. Genu Armeanu a povestit cum și-a injunghiat fosta iubita, din gelozie, și a plecat apoi liniștit ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. Marturia lui a fost inregistrata la poliție, inainte ca romanul sa fie condamnat…

- Florin Morariu, cel care in timpul atacului din 3 iunie anul trecut a ajutat mai multi oameni sa se ascunda in brutaria sa iar apoi a dat singur piept cu cei trei atacatori inarmati cu cutite, denumit „eroul cu facalet", a afirmat ca de atunci a suferit de sindromul post traumatic (PTSD) si ca se…

- Primul roman sosit in Marea Britanie pe 1 ianuarie 2014, data ridicarii complete a restricțiilor pe piața muncii din aceasta țara pentru romani, a murit intr-un accident de masina in luna ianuarie. Potrivit BBC, se pare ca barbatul a murit dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier pe…