- Doi frați implicați in atentatele teroriste de la Bruxelles, din martie 2016, au ucis un batran pe strada cu doi ani inainte, doar ca sa vada cum este sa omori, potrivit publicației De Morgen, citata de BBC.

- Euro a atins, joi, un nou maxim istoric pe piața din Romania, la 4,8784 lei, de la precedenta valoare de top, de miercuri. Anterior, euro atinsese maximul de 4,8750 lei pe 25 septembrie 2020. Creșterea nu este mare, iar euro a stat o perioada destul de indelungata in zona maximului istoric. Dolarul…

- Pana astazi, 03 martie, in județul Mureș au fost confirmate 18.082 cazuri , au fost inregistrate 65 cazuri noi de persoane infectate, 10 persoane au fost reconfirmate pozitiv sunt internate 222 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 16.890 de persoane s-au vindecat in județul Mureș…

- Pana astazi, 11 februarie, in județul Mureș au fost confirmate 17.278 cazuri, 40 cazuri noi, 18 persoane au fost reconfirmate pozitiv . sunt internate 212 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 15.964 de persoane s-au vindecat in județul Mureș (Direcția de Sanatate Publica transmite…

- Este vorba despre un barbat de 70 de ani. Anterior, ministerul anunțase ca a șasea victima este o femeie de 58 de ani The post Inca un pacient transferat de la „Matei Balș" a murit: bilanțul a ajuns la 6 decese. Ministerul a incurcat morții appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Inca…

- Dupa ce Remus a anunțat ca mama lui, o femeie in varsta de 60 de ani pe nume Angela, a disparut, noi detalii ies la iveala in cazul ei! Sorin, un prieten de familie de-al ei, a marturisit ca a dus-o la banca cu cateva saptamani inainte de dispariție, iar aceasta i-ar fi spus ca ar fi intrat intr-o mare…

- In dimineata zilei de marti, 29 decembrie, intr-un apartament situat de pe bd. Traian din Baia Mare a izbucnit un incendiu. Au ajuns la spital doua femei și un barbat, cu intoxicatie cu fum. La fata locului s-au deplasat pompierii militari, care au stins focul inainte ca incendiul sa se extinda. Dar…

- O instanta judiciara speciala din Paris a decis, miercuri dupa-amiaza, condamnarea la pedepse cuprinse intre patru ani de inchisoare si detentie pe viata a unor indivizi implicati in comiterea atacurilor teroriste islamiste din ianuarie 2015.