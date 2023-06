Stiri pe aceeasi tema

- Agresorul care a injunghiat mortal o fata de 14 ani in Gradina Botanica din Craiova și a ranit un tanar care ii sarise in ajutor este fiu de polițist și elev la Colegiul Militar din Craiova.

- Incident deosebit de grav la Craiova. Doi tineri au fost injunghiați marți in Gradina Botanica, iar suspectul a fost reținut de polițisti la scurt timp. (…) In jurul orelor 16.00, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat prin apel de urgența 112 cu privire la faptul ca in Gradina Botanica…

- Apar noi detalii șocante in cazul atacului mortal de la Gradina Botanica din Craiova. Baiatul injunghiat a apucat sa le spuna polițiștilor sosiți la fața locului ca nu l-a vazut niciodata pe agresor. CITESTE SI Strict interzis! Cuvantul pe care Vladimir Putin a refuzat sa il rosteasca, dupa rebeliunea…

- Cine este adolescentul in varsta de 17 ani, presupusul criminal al Melissei, fata care a murit dupa ce a fost injunghiata in Gradina Botanica din Craiova. Potrivit primelor informații, baiatul ar fi elev la Liceul Militar din Craiova.

- Incident șocant la Gradina Botanica din Craiova! Doua persoane au fost injunghiate de un adolescent. Una dintre victime, o fetița in varsta de 14 ani s-a stins din viața, in timp ce un barbat in varsta de 20 de ani se afla in stare grava. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili imprejurarile in…

