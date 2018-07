Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 16 ani dintr-o comuna ieseana a fost gasita moarta pe un camp, avand mai multe lovituri in zona capului, cel care a ucis-o fiind prietenul fetei, care si-a recunoscut fapta si a fost retinut, informeaza news.ro.Potrivit anchetatorilor, cel care a sunat la 112 a fost…

- Un apel la numarul unic de urgente 112 anunta faptul ca o adolescenta in varsta de 16 ani a fost gasita moarta intr-o padure in zona Halaucesti. Cel care a sunat la 112 a fost chiar prietenul fetei care a sustinut ca fata este inconstienta si are urme de violenta pe fata, potrivit bzi.ro. Un echipaj…

- Cadavrul unei adolescente de 16 ani a fost descoperit, in timpul nopții de vineri spre sambata, pe camp, la aproximativ trei kilometri de localitatea ieșeana Halaucesti. Polițiștii au deschis o ancheta, existand indicii ca moartea fetei a fost una violenta, scrie Mediafax.Polițiștii ieșeni…

- O femeie din Africa de Sud care fusese declarata moarta in urma unui accident rutier ce a avut loc duminica a fost gasita in viața la morga unui spital din orașul Carletonville, fiind apoi spitalizata, informeaza postul BBC, preia Mediafax.Femeia a fost transportata la morga din orașul Carletonville,…

- In jurul orei 1 noaptea, un tanar de 24 de ani a intrat intr-un conflict spontan cu inca un barbat in varsta de doar 23 de ani, iar in urma conflictului acesta l-a injunghiat in inima. Lovitura de cutit avea sa ii fie fatala baiatului de 23 de ani. Cu toate ca ambulanta SMURD a venit de urgenta la…

- Individul invinuit ca a omorat cu bestialitate o tanara de 20 de ani din orasul Cricova a primit 30 de zile de arest. Decizia a fost luata de magistratii Judecatoriei Chisinau. Barbatul in varsta de 32 de ani este un amic al victimei.

- Trupul neinsuflețit al unei adolescente a fost gasit in padurea de la marginea cimitirului „Pacea” din Botoșani. Potrivit primelor informații, tanara a fost injunghiata, iar acum polițiștii ii interogheaza pe prietenii și rudele fetei pentru a putea reconstrui firul evenimentele și a da de urma criminalului.…

- O tanara de 18 ani, eleva la un liceu din Botosani, a fost ucisa, aseara. Trupul acesteia a fost gasit intr-o padure de la marginea orasului iar anchetatorii spun ca are numeroase urme de injunghiere.