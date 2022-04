Detalii halucinante din dosarul sclavelor sexuale: tinerele erau tatuate cu numele fraților TATE Apar informatii teribile din dosarul de sclavie sexuala. Fetele abuzate de frații milionari din Pipera erau marcate prin tatuaje cu numele proprietarilor. Cei doi frați de naționalitate britanica au fost audiați dupa descinderile de la vila unde au un studio videochat. Andrew și Tristan Tate continua sa nege abuzurile. Autoritațile au patruns in locuința fraților Tate din Pipera, dupa ce s-ar fi aflat ca aceștia ar fi ținut cu forța in vila doua tinere. Una dintre victime, o tanara de 20 de ani, și-a sunat mama și i-a spus prin ce trece. Descinderi acasa la fostul iubit al Biancai Dragușanu. Milionarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara cu cetațenie americana a fost sechestrata, luni seara, de doi barbați intr-un imobil din Voluntari, județul Ilfov. Ambasada SUA la București a alertat autoritațile, iar polițiștii au efectuat doua percheziții domiciliare in locuința deținuta de Tristan și Andrew Tate. Cei doi au fost audiați…

- Palatul Universitații din București va trece printr-o schimbare in urmatoare luni, atunci cand va fi consolidat și restaurat. Cladirea are 153 de ani vechime, iar zeci de mii de studenți invața aici. Cladirea va fi renovata in intregime Palatul Universitații București are o suprafața de peste 45.000…

- In contextul vizitei oficiale pe care o va face vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, la București, in 11 martie, s-a aflat ca Poliția Capitalei le recomanda șoferilor sa evite deplasarea, vineri, pe DN1, intre orele 12 și 17. Care sunt explicațiile venite de la oamenii legii, aflați in cele…

- Kamala Harris, vicepreședintele SUA, urmeaza sa vina in București in cursul saptamanii vitoare. Aceasta va vizita o baza militara cu soldați americanți, dar va merge și la punctele de frontiera unde se afla refugiați.

- Aproape o mie de refugiați din Nigeria și India au ajuns luni-noapte in Capitala sau in localitațile invecinate. Toți au venit din Ucraina, unde studiau medicina. Tinerii au fost surprinși de bombardamente și au fugit spre granița. Drumul, care a durat cateva zile, a fost un coșmar, informeaza StirileProTV…

- Ambasada SUA a confirmat accidentul petrecut marți seara in zona Pipera - Voluntari, insa oficialii au transmis ca este prematur sa comenteze situația. „Ambasada SUA poate confirma faptul ca un autovehicul condus de un angajat al Ambasadei a fost implicat intr-un accident rutier in zona Pipera.…

- Autoritațile promit mai multe teste COVID-19 Foto: Pixabay.com România a înregistrat ieri 12.082 de cazuri noi de COVID, cel mai mic numar din ultima saptamâna, însa cu 50% mai mare fața de cel raportat lunea precedenta. Numarul mai mic de infectari vine…