- Partidul National Liberal a confirmat pana acum ca este un partid de incredere, un partid-lider si un partid de referinta pentru Romania. In cei trei ani si jumatate de cand si-a asumat guvernarea Romaniei, Partidul National Liberal a reusit trecerea cu bine a tarii prin cele mai mari crize pe care…

- Jador și-a speriat toți fanii dupa ce a publicat imagini cu el pe patul de spital și a anunțat ca se retrage din muzica. Cantarețul nu a dat multe detalii despre problemele sale, astfel ca Bogdan Mocanu a venit cu noi informații despre ceea ce se intampla cu prietenul sau. Iata ce știe despre problemele…

- Primaria Municipiului Constanta a inceput montarea a 9 sirene electronice pentru alarmarea populatiei.Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, pana acum echipele au actionat la blocul PC 1 de pe bulevardul Aurel Vlaicu, la Liceul Energetic si pe blocul B de pe strada Verona.In perioada urmatoare,…

- COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta de sanatate globala, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Un pas important catre sfarsitul pandemiei. Aceasta s-a soldat cu peste 6,9 milioane de victime, a afectat economia globala si a devastat comunitati. „Ieri, Comitetul de Urgenta mi-a recomandat…

- Finalul sarbatorilor pascale a dus municipiul Giurgiu intr-o situație critica: firma care se ocupa de ridicarea gunoiului nu mai presteaza acest serviciu. Conducerea Primariei incearca sa gaseasca soluții, dar, pana atunci, gunoiul ramane neridicat. Totul a inceput miercuri, atunci cand firma ce ridica…

- Remus Ionuț Dumitrache, alias Jador, a avut parte de o sarbatoare pascala de neuitat! Nu in sensul bun al cuvantului, din pacate! Indragitul solist, in varsta de 28 de ani, a ajuns la Urgența, in prima zi de Paște, cu dureri cumplite! Tatal lui, Romeo Dumitrache, ne-a oferit detalii, in exclusivitate…

- Jador și-a ingrijorat fanii, dupa ce Bogdan Mocanu a postat mai multe videoclipuri in care se poate observa ca se afla cu artistul in momentul in care se indreptau spre spital. Cu toate ca fanii au crezut, inițial, ca este o gluma, se pare ca Jador se confrunta cu probleme de sanatate.