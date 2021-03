Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a informat ca s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Gheorghe Moroșan, „pentru savarsirea infractiunii de omor calificat” și a prezentat filmul uciderii celor doi muncitori la Onești.Magistrații au stabilit ca Gheorghe Moroșan, barbatul…

- Fotografii zguduitoare au ajuns miercuri seara in spațiul public, cu trupurile neinsuflețite ale victimelor de la Onești. Pe corpul unuia dintre barbații impușcați de Gheorghe Moroșan se vad și urme de gloanțe de cauciuc, nu numai de cuțit, semn ca Poliția a tras și asupra ostaticilor, nu numai asupra…

- Imaginile din apartamentul unde a avut loc dubla crima sunt cumplite. Petele de sange sunt peste tot, pe pereți și pe podea. Victimele au fost injunghiate și lasate sa sangereze. Antena 3 a lansat ipoteza potrivit careia una dintre victime ar fi murit cu mult inainte de intervenția poliției. Barbații,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau a declansat o ancheta, dupa ce ruda uneia dintre victime a declarat ca barbatii nu ar fi trebuit sa se deplaseze in apartamentul in care au fost ucisi.

- ITM face ancheta la Onești, dupa ce a aflat ca angajații care au fost uciși de un barbat in apartamentul pe care care criminalul il pierduse in favoarea unei companii, nu aveau ce cauta acolo. Cei doi barbați erau electricieni și nu aveau in fișa postului desfașurarea de activitați in afara Complexului…

- Barbatul autor al dublei crime din Onesti, Gheorghe Morosan, a fost detubat, este stabil din punct de vedere medical si ar urma sa fie transferat in alt spital care are o sectie de reanimare non-COVID cu un loc disponibil, a declarat, miercuri, directorul medical al Spitalul municipal Onesti, dr Ana…

- UPDATE – Barbatul autor al dublei crime din Onesti, Gheorghe Morosan, a fost detubat, este stabil din punct de vedere medical si ar urma sa fie transferat in alt spital care are o sectie de reanimare non-COVID cu un loc disponibil, a declarat, miercuri, directorul medical al Spitalul municipal Onesti,…

- Gheorghe Moroșan, barbatul care a luat doi ostatici in fostul sau apartament din Onești și i-a executat, „grație” polițiștilor care au asistat ca la spectacol, ore in șir, iși pusese toate speranțele in Cel de Sus.