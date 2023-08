Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Iordache o ține din vacanța in vacanța, dupa desparțirea de iubitul alaturi de care și-a petrecut ultimul an și jumatate. Fosta iubita a lui Alex Bodi a trecut printr-o relație toxica, care spune ea, ii ocupa tot timpul.

- Georgiana Lobonț trece prin cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Frumoasa cantareața e insarcinata pentru a treia oara, iar in primavara anului viitor va aduce pe lume bebelușul pe care il poarta in pantece. Interpreta și soțul ei mai au inca un motiv de bucurie, caci urmeaza ca in curand sa inceapa…

- Continue reading Detalii exclusive din procesul celebrului Obu, acuzat la Cluj de trafic de persoane pe modelul fraților Tate: ”victimele au fost aduse treptat intr-o pozitie de inferioritate, dependenta psihica si obedienta, sinonima unei forme de sclavie moderna” at Info real.

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu și-au aruncat vorbe grele anul trecut, atunci cand anunțau ca s-au separat. Cei doi insa au reușit sa treaca peste momentul dificil al relației lor, de dragul fetiței, iar acum vedeta ne povestește cum sunt in prezent și cum se ințeleg. Au devenit din nou un cuplu sau…

- SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania va prezinta, in exclusivitate, detalii exclusive de la audieri. Dana Roba, aflata in stare grava, la spital, dupa ce a fost lovita de mai multe ori de soțul ei, cu un ciocan, nu poate sa iși mai foloseasca decat un picior și ochii. Cum a raspuns…

- Actrița Iulia Popovici a reacționat furibund la adresa lui Florin Piersic, cand acesta a purtat un dialog cu un om al strazii, considerat de unii inadecvat (detalii aici). Iulia Popovici a publicat o presupusa telegrama trimisa de Florin Piersic fostei ”prime doamne” a Romaniei, Elena Ceaușescu (detalii…

- Scandalul dintre Andreea Balan și George Burcea capata amploare, iar actorul a ieșit la atac impotriva fostei sale soții. Acesta a avut declarații dure despre problemele care l-au impins sa ceara o ordonanța președințiala, pentru a putea vorbi cu cele doua fiice ale lui, noteaza click.ro. Deși cei doi…

- Un nou divorț zguduie showbiz-ul romanesc! Oana Ionița și Florin Budnaru au decis sa mearga pe drumuri separate in viața, chiar cu puțin timp inainte de a sarbatori 10 ani de casatorie. Ce a spus vedeta despre proces, intr-un interviu exclusiv pentru Spynews.ro. Motivul pentru care cei doi au decis…