- Cererile de competenta Judecatoriei Baia Mare, formulate in temeiul Legii nr. 136/2020 (legea carantinei și izolarii) privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice, vor fi depuse EXCLUSIV in format electronic la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] sau…

- Persoanele confirmate cu noul Covid-19 si care vor sa conteste in instanta internarea obligatorie de 48 de ore trebuie sa stie ca un judecator ar putea sa le scoata din spital abia dupa ce expira acest...

- Legea carantinei și a izolarii a intrat in vigoare astazi, 21 iulie 2020. Potrivit acesteia nu toate persoanele care vin in Romania din state cu risc epidemiologic ridicat sunt obligate sa stea in carantina. Mai mult, exista și situații in care carantina poate fi suspendata temporar. Autoritațile au…

- „In sfarșit avem Legea izolarii, carantinarii, care a intrat in vigoare de la ora 0.00. Trebuie sa reamintim romanilor ca in urma deciziei CCR, peste 900 de pacienți au cerut externarea și peste 3000 de romani diagnosticați nu au fost internați pentru tratament. Nu am avut nici posibilitatea legala…

- Legea carantinei si izolarii nu se aplica doar in perioada epidemiei de COVID-19, ci pentru orice alta epidemie sau situație de risc epidemiologie și biologic. Prevederile actului normativ sunt pentru prevenirea introducerii și limitarea raspandirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul Romaniei.…

- Actul normativ va intra in vigoare de luni. Persoanele care sunt infectate cu coronavirus vor putea fi internate obligatoriu, iar romanii care se intorc din zone de risc vor fi carantinați. Raed Arafat explica in ce conditii se face carantinarea si izolarea. "Nici nu s-a publicat legea…

- In pofida disensiunilor care au durat o saptamana, Legea carantinei si izolarii a trecut de Parlament cu aproape unanimitate de voturi. Premierul Victor Orban s-a declarat multumit de forma rezultata din dezbateri, apreciind ca autoritatile pot „actiona eficient”.