- Avocații lui Veaceslav Platon, Ion Crețu și Alexandr Bernaz, au falsificat testul pozitiv la COVID-19 care i-a permis obținerea a unei decizii favorabile la Curtea de Apel Chișinau in cazul cladirilor „Centrul de Moda” și „ASITO”. Potrivit surselor Deschide.MD din cadrul Poliției, la inceputul…

- Cum se prezinta senatorul de peste Prut: „Sunt Busuioc Andrei, senator de Vaslui. Pandemia și-a impus regulile sale. AUR a creat o platforma, pentru a comunica in siguranta, unde va asteptam sa ne adresati intrebari, interpelari, dar chiar si critici. Va multumim foarte mult”, potrivit reportajului…

- Curtea de Apel Chișinau a respins cererea de recuzare a completului de judecatori care examineaza demersurile pe subiectul secțiilor de vot din strainatate. Este vorba despre magistrații Minciuna Anatolie, Muruian Ion, Palanciuc Ecaterina. Ședința continua deja de circa o ora, cu ușile inchise.

- Tribunalul a ajuns la concluzia ca dosarul este de competenta Curtii de Apel Constanta. Ionel Claudiu Doicaru este reclamant in proces, iar Agentia Nationala de Integritate este parat. Cazul va fi inregistrat la Curtea de Apel, unde se va fixa primul termen.Tribunalul Constanta a luat o prima decizie…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: - ISAI GHEORGHE, la data faptei auditor public extern la Camera de Conturi Cluj - Curtea de Conturi a Romaniei, in sarcina caruia s-a reținut comiterea…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Averea nejustificata a unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova, despre care se spune ca ar fi democratul Dumitru Diacov, nu va fi confiscata deocamdata. © Photo : Autoritatea Naționala de IntegritateUn deputat din Parlament ar putea ramane fara avere - iata de…

- Curtea de Apel Constanta a decis ca poate fi inceputa judecata intr un dosar instrumentat de DNA Constanta, cauza in care a fost calculat un prejudiciu de peste 31 milioane de euro. Decizia este definitiva. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Constanta. Cine sunt inculpatii Cei care au fost trimisi…

- Un fost șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA) a fost recunoscut și audiat de PCCOCS în calitate de banuit de comiterea coruperii pasive în proporții deosebit de mari, a anunțat Procuratura Generala, într-un comunicat de presa. ZdG a aflat ca fostul șef-adjunct al…