- Parchetul General a venit, marți, cu noi precizari in cazul anchetei care vizeaza incendiul care a avut loc la Piatra Neamț, in urma caruia 10 pacienți au murit. Anchetatorii au audiat azi noi martori, iar activitatea identificarii victimelor continua. Parchetul General a anunțat marți ca au fost dispuse…

- Ministerul Sanatații a dat o noua informare referitoare la starea de sanatate a medicului roman Catalin Denciu, transferat la un spital din Bruxelles pentru tratarea unor arsuri grave. Din pacate, medicul este inca in stare grava. Reprezentanții Spitalului Militar Regina Astrid din Bruxelles care il…

- Procurorii care ancheteaza incendiul de la Spitalul Județean Piatra Neamț, au efectuat percheziții și au ridicat documente din birourile unitații medicale pana la ora 02.00 dimineața. Conducerea spitalului anunța ca a colaborat cu anchetatorii și le-au pus la dispoziție toate documentele cerute. „In…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, zece persoane au decedat și alte șapte sunt ranite. UPDATE 11:15: Prefectul județului Neamț a declarat ca secția ATI a Spitalului…

- Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in legatura cu imprejurarile in care a izbucnit incendiul de la Sectia ATI din incinta Spitalului Judetean Piatra Neamt, soldat cu zece morti, ancheta fiind preluata de Parchetul General. Initial, dosarul…

- Premierul Ludovic Orban participa, sambata seara, la sediul MAI, la o sedinta de urgenta cu seful DSU, Raed Arafat, si reprezentanti ai IGSU, pentru a evalua situatia incendiului de la Piatra Neamt si pentru a superviza gestionarea efectelor acestei tragedii, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.…