Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes se apropie de finalul amplei campanii de teasing care anticipeaza prezentarea SUV-ului electric EQC, primul model din noua gama EQ dezvoltata de germani. De data aceasta, constructorul german a publicat un clip video de puțin peste 30 de secunde care prezinta o serie de detalii atractive despre…

- Audi pregatește o noua generație A3. Modelul de clasa compacta ar urma sa aiba un design mult imbunatațit, tehnologii preluate de pe SUV-ul Q3 și o gama de motorizari care include noile sisteme micro-hibrid. Din punct de vedere estetic, viitoarea generație Audi A3 pastreaza linia generala, insa designerii…

- Infrastructura destinata mașinilor electrice este in continua dezvoltare la nivel internațional, in timp ce producatorii fac eforturi sa lanseze noi modele care sa contribuie la reducerea emisiilor nocive pentru mediu. Germania este una dintre țarile cu o rețea dezvoltata de stații de incarcare pentru…

- Viitorul Mercedes CLA a fost surprins in timpul testelor. Modelul producatorului german va fi lansat in 2019 și va imprumuta tehnologiile de pe noul Clasa A. Tot in 2019, gama de compacte a constructorului german ar urma sa imbogațeasca și cu SUV-ul GLB.

- Noua generație Opel Corsa va fi lansata in 2019. Nemții vor renunța la versiunea cu trei uși, dar promit o filozofie noua de design și un interior modern cu elemente preluate din gama grupului PSA. eCorsa, versiunea electrica a hatchback-ului de clasa mica, debuteaza in 2020.

- Surse apropiate Ford afirma ca viitoarea generație Ford Focus ST va miza in continuare pe motorul de 2.0 litri pe benzina. Unitatea ar urma sa ofere peste 250 CP. Aceleași voci spun ca americanii nu renunța nici la versiunea echipata cu motor diesel.

- Noua generatie Land Rover Range Rover vine pe piata pana in anul 2021 si va eclipsa o noua era a rivalilor din segmentul SUV-urilor de super lux cu cea mai mare crestere a vanzarilor. Compania il vede deja ca un luptator cu Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan sau cu viitoarele modele Audi Q9 si BMW…

- Aceasta urmeaza sa fie lansata pe piata incepand cu aceasta tomana si vine sa inlocuiasca actuala generatie F30 care a fost un real succes pentru bavarezi. Noul model utilizeaza noua platforma tehnica CLAR a celor de la BMW care este modulabila si care permite constructorului…