Detalii despre TIFF 2018: de la premiere mondiale si debuturi supriza, la muzica live si expozitii

- Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, istoria, muzica si influenta marilor cineasti asupra artei contemporane devin subiectele evenimentelor speciale care vor condimenta programul celei de-a 17-a editii a Festivalului International de Film Transilvania. În a treia zi a festivalului,…

- Maraton de proiectii speciale, premiere mondiale, evenimente in aer liber, lansari de carte, expozitii aniversare si petreceri organizate in nu mai putin de 13 spatii-partenere sunt anuntate la cea de-a 17-a editie a Festivalului International de Film Transilvania care are loc intre 25 mai si 3 iunie…

- RECOMPENSE…Duminica, 13 mai, la Muzeul Judetean “Stefan cel Mare” Vaslui, a avut loc festivitatea de premiere a celor mai buni elevi din tara la lingvistica, o disciplina a carei abordare este una transdisciplinara, elevii fiind antrenati intr-o competitie bazata pe logica, conexiuni culturale, analogii.…

- Sectiunea Film Food revine la Festivalul International de Film Transilvania cu povesti despre arta culinara si oamenii care i-au dedicat intreaga viata. Selectia de secrete si detalii picante dezvaluite de filmele din sectiune va fi dublata de experiente gastronomice live, oferite de trei…

- Cele mai asteptate premiere romanesti ale anului vin la cea de-a 17-a editie a Festivalului International de Film Transilvania, intre 25 mai si 3 iunie, la Cluj-Napoca. 35 de productii semnate de regizori autohtoni vor fi proiectate anul acesta in ZFR.

- Doua filme incluse in competitia internationala pentru Trofeul Transilvania vor fi prezentate in premiera nationala in cadrul Zilelor Filmului Romanesc, sectiune a programului celei de-a 17-a editii a Festivalului International de Film Transilvania, care va avea loc in perioada 25 mai - 3 iunie, potrivit…

- S-a incheiat a XIV-a editie a Festivalului International de Umor de la Aiud. In cadrul evenimentului, in acest an au fost incluse expozitii de caricatura iraniana si sarba, la traditionalul salon international, cu un impresionant numar de lucrari. Expozitia de caricatura cu lucrari realizate de maestrul…

- Primaria a taiat “la sânge” finantarile bugetare pentru ONG-uri si asociatii în acest an. Fie ca vorbim de Festivalul International de Film Transilvania (TIFF), festivale de muzica, opera sau arta, toate fundatiile si asociatiile au primit mai putini bani decât au cerut.…