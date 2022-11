Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene confirma reținerea a trei moldoveni in Bulgaria, implicați in atentatul din Istanbul. Astfel, s-a intreprins, in regim de urgența, prin intermediul Ambasadei țarii noastre la Sofia, demersuri pe langa autoritațile bulgare pentru a obține informații…

- Poliția din Bulgaria a reținut 5 persoane, suspectate de comiterea atacului terorist din Istanbul, care s-a soldat cu 6 decese. Printre suspecți sunt și cetațeni ai Republicii Moldova, relateaza TASS. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinau nu comenteaza informațiile.

- Bulgaria a reținut cinci suspecți in legatura cu atacul terorist de la Istanbul. Printre ei se numara și trei cetațeni ai Republicii Moldova. Poliția bulgara a reținut cinci suspecți in legatura cu atacul terorist de pe strada Istiklal din Istanbul, care s-a soldat cu viața a șase persoane, transmite…

- Poliția bulgara a reținut cinci cetațeni ai Republicii Moldova, suspectați ca ar fi participat la organizarea teractului produs la Istanbul duminica trecuta, 13 noiembrie, in urma carui șase persoane au fost ucise, iar 81 au fost ranite.

- Cinci persoane, care ar fi implicate in atentatul de la Istanbul au fost reținute in Bulgaria. Printre aceștia se numara și trei cetațeni din Republica Moldova, scrie presa bulgara. Unul dintre cei reținuți este considerat mana dreapta a unuia dintre principalii organizatori ai actului terorist.

- Forțele de ordine turce au reținut un barbat care ar fi lasat explozibili pe strada pietonala Istiklal din Istanbul. Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a declarat acest lucru, relateaza Anadolu. El a precizat ca ofițerii de la departamentul de poliție din Istanbul l-au reținut pe suspect, iar…

- Forțele de ordine turce au reținut un barbat care ar fi lasat explozibili pe strada pietonala Istiklal din Istanbul. Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a declarat acest lucru, relateaza Anadolu. El a precizat ca ofițerii de la departamentul de poliție din Istanbul l-au reținut pe suspect, iar…