Detalii despre situația infectărilor Covid în județ și în țară In județul Mureș numarul infectarilor a ajuns astazi la 22.896, 77 cazuri noi fața de ieri, iar incidența a scazut la 2.29/1000 locuitori. Pana VINERI, 23 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 22.819 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 102 cazuri noi 15 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

