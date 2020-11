Detalii despre programul de imunizare din România: Cine are prioritate la vaccinul anti-Covid-19 Atunci cand vaccinul anti-Covid-19 va fi disponibil in Romania acesta va fi administrat in prima faza unor persoane care indeplinesc anumite criterii. Medicul Valeriu Ghoerghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID la nivel national, a explicat care sunt aceste criterii. Conform acestuia, saptamana viitoare va fi facuta publica strategia de imunizare. „Campania de vaccinare din Romania va fi derulata in concordanța cu ce se intampla la nivel european. Ea este armonizata și compatibila cu strategia europeana de vaccinare impotriva Sars-CoV-2. Romania nu este singura in acest demers.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

